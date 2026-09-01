Снайпер ликвидировал пулемётчика ВСУ после двухнедельного наблюдения

Русский снайпер из 98-й воздушно-десантной дивизии группы "Днепр" нейтрализовал украинского пулемётчика, который две недели вел огонь из укрытия за кирпичной стеной, убирая кирпич для стрельбы.
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