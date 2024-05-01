Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила базовую процентную ставку на уровне 5,25–5,5%. В ведомстве объявили 1 мая, что показатели свидетельствуют о стабильном росте экономической активности уверенными темпами.
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