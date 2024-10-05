Американская Wynn Resorts получила первую в ОАЭ лицензию на азартные игры

Американский оператор отелей и казино Wynn Resorts получил первую лицензию оператора коммерческой игорной деятельности в ОАЭ от Федерального органа по регулированию коммерческой игорной деятельности страны.
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