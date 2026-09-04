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10 новых фэнтези-сериалов 2026 года с высоким рейтингом на IMDb: от Вестероса до нуарного Нью-Йорка

10 новых фэнтези-сериалов 2026 года с высоким рейтингом на IMDb: от Вестероса до нуарного Нью-Йорка

2026 год выдался щедрым для любителей фантастики и фэнтези. В эфир вышли долгожданные спин-оффы культовых франшиз, яркие азиатские дорамы и экранизации книжных бестселлеров.

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