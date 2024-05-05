На Украине рассказали о панике в офисе Зеленского из-за проблем ВСУ на фронте

В офисе президента Украины Владимира Зеленского паника из-за проблем на фронте и недовольства населения страны, заявил 5 мая депутат Верховной рады Александр Дубинский, подозреваемый в госизмене и содержащийся в киевском СИЗО.
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