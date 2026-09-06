В России изменилось оформление билетов на общественный транспорт: пассажиров ждут новые правила

С 1 сентября оформление билетов на общественный транспорт в России изменилось. Теперь в проездных документах должно быть больше данных о поездке, багаже и условиях перевозки.
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