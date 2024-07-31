Автопроизводитель "Кама" показал интерьер электромобиля Atom

Автопроизводитель "Кама" представил окончательный дизайн-проект интерьера электромобиля "Атом". Новый автомобиль будет представлять собой пятидверный кросс-хэтчбек с четырехместным салоном и запасом хода в 500 км.
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