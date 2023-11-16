Казахстан и Россия: мифы и реальность после встречи Путина и Токаева

Запад зря надеялся на "развод" Казахстана с Россией. Мечта не сбылась. Как бы ни хотели западные СМИ представить Казахстан как антироссийский элемент в Средней Азии, встреча Путина с Токаевым доказала обратное, пишет Slovo.
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