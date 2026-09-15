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В порту Ильичёвска (Черноморска) после ударов ВС России горят два судна

В порту Ильичёвска (Черноморска) после ударов ВС России горят два судна

В Одесской области в порту Черноморска после воздушных ударов ВС России горят два судна. По информации украинских ресурсов атака дронов «Герань» произошла в тот момент, когда на сухогрузы загружали зерно.

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