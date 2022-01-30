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«Каролина» сыграла против «Нью-Джерси» в форме «Хартфорда». Команда набирала очки во всех 6 матчах, когда ее использовала

«Каролина» обыграла «Нью-Джерси» (2:1) в регулярном чемпионате НХЛ.  «Харрикейнс» вышли на игру в зеленой форме «Хартфорда», которую сейчас используют в качестве ретро-комплекта.

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