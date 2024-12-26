В Ивановской области продолжаются праздничные мероприятия в рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» Совет ветеранов УМВД России по Ивановской области совместно с Управлением по работе с личным составом УМВД региона организовали праздничные мероприятия для детей и внуков сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, и тех, кто стал инвалидами в случае травмы.