В Ивановской области продолжаются праздничные мероприятия в рамках акции МВД России «Полицейский Дед Мороз»

В рамках Всероссийской акции МВД России «Полицейский Дед Мороз» Совет ветеранов УМВД России по Ивановской области совместно с Управлением по работе с личным составом УМВД региона организовали праздничные мероприятия для детей и внуков сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей, и тех, кто стал инвалидами в случае травмы.
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