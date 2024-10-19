Игроки оценили новый экшен про Черепашек-ниндзя. Он провалился на ПК 18 октяб...

Игроки оценили новый экшен про Черепашек-ниндзя. Он провалился на ПК18 октября на ПК и консолях состоялся релиз Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, игры по мультфильму 2023 года «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».