Игроки оценили новый экшен про Черепашек-ниндзя. Он провалился на ПК 18 октяб...

Игроки оценили новый экшен про Черепашек-ниндзя. Он провалился на ПК18 октября на ПК и консолях состоялся релиз Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants Unleashed, игры по мультфильму 2023 года «Черепашки-ниндзя: Погром мутантов».
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