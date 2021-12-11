Царьград

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В Петербург и Ленобласть идёт зимнее ненастье: ледяной дождь и сильный ветер

В Петербург и Ленобласть идёт зимнее ненастье: ледяной дождь и сильный ветер

В субботу, 11 декабря, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода. По словам синоптиков ФГБУ "Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ожидается ледяной дождь и сильный ветер.

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