В Петербург и Ленобласть идёт зимнее ненастье: ледяной дождь и сильный ветер

В субботу, 11 декабря, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается облачная погода. По словам синоптиков ФГБУ "Северо-западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", ожидается ледяной дождь и сильный ветер.