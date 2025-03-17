Врач Дианова: отказ от фруктов и овощей грозит проблемами с ЖКТ

Отказ от фруктов и овощей грозит проблемами с работой желудочно-кишечного тракта. Об этом "Москве 24" рассказала врач-диетолог, гастроэнтеролог первой категории и психолог пищевого поведения Нурия Дианова.
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