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«Нам навязывают»: глава МИД Украины исключил возможность диалога Киева с Донецком и Луганском

«Нам навязывают»: глава МИД Украины исключил возможность диалога Киева с Донецком и Луганском

Западные союзники не оказывают на Киев давления в отношении выполнения Минских соглашений на российских условиях, которые противоречат национальным интересам Украины.

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