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Описание совместного заседания суда короля (court leet and of the view of frank pledge) и баронского суда Will. Wishere, Esq. – лорда-фирмара манора Хитчин 1 ноября 1819 г.

…Мы нашли полезным и нужным дать … детальный анализ … одного документа – описи манора Хитчин 1819 г.[1], проливающей яркий свет на правовую оболочку, в которой происходило обезземеливание английского крестьянства в его последней фазе и превращение на этой основе поместья старого типа, т.

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