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Цена газа в США выросла, в Европе скорректировалась

Цена газа в США выросла, в Европе скорректировалась

Текущие цены: в США газ подорожал до 2,8 USD/млн BTU, в Европе скорректировался до 880 USD за 1000 м³.

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