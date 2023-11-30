ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Замужем делать нечего. Это я вам, как эксперт, говорю

Замужем делать нечего. Это я вам, как эксперт, говорю

Я была замужем три раза, и все неудачно. И на сегодняшний день, в свои тридцать два, могу сказать с уверенностью - лучше жить одной.

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Комментарии
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Вера Федорова
Ну, это же не ребёнка в песочнице обидели! Взрослый человек, и так рассуждать. И пост, как я поняла, именно, от &quot;эксперта&quot;, который утверждает, что &quot;замужем делать нечего&quot;. Это всё равно, что советовать  людям не ходить в парикмахерскую, если её однажды плохо подстригли)). Не учиться, не лечиться...и т.п. Что за незрелые суждения?!
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11 час.
Майя Maja
Пост вообще стандартный...как все остальные что от мужиков что от баб, простите. И все они диванные эксперты)))Ничего нового.
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11 час.
Вера Федорова
Вот меня и привлекло именно название поста. Что ж такого может посоветовать эксперт, чего не знаю я)).  А тут, действительно, просто разобиженная на всё мужское сообщество девчуля, и, правда, ничего нового.
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11 час.

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