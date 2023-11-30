Замужем делать нечего. Это я вам, как эксперт, говорю

Вера Федорова

Ну, это же не ребёнка в песочнице обидели! Взрослый человек, и так рассуждать. И пост, как я поняла, именно, от "эксперта", который утверждает, что "замужем делать нечего". Это всё равно, что советовать людям не ходить в парикмахерскую, если её однажды плохо подстригли)). Не учиться, не лечиться...и т.п. Что за незрелые суждения?!