НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Интертат

14 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей
    2012 жылы Қазақстанда сейсмикалық мониторингті екі ұйым: Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Сейсм...Узып баручы поезд...
  • Vladimir Bogdanov
    Это что за страничка? Для мигрантов? Для кого? Или это страничка для сепаратистов?Алсу Фаракшинаның...
  • Александр Хироников
    А почему нет перевода на русский язык?Атка печән салучы...

Фәнис Мөсәгыйтов: «Яңача куябыз, дигән булып, булдыксызлыкларын шул сүз артына яшерәләр»

Фәнис Мөсәгыйтов: «Яңача куябыз, дигән булып, булдыксызлыкларын шул сүз артына яшерәләр»

Мәдәни күзәтчбез Рузилә Мөхәммәтованың Тинчурин театры директоры Фәнис Мөсәгыйтов белән әңгәмәсе.Фәнис Мөсәгыйтов – Татарстан театрларында иң озак эшләүче директорларның берсе: Тинчурин театрын 2002 елдан җитәкли.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх