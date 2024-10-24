Фәнис Мөсәгыйтов: «Яңача куябыз, дигән булып, булдыксызлыкларын шул сүз артына яшерәләр»

Мәдәни күзәтчбез Рузилә Мөхәммәтованың Тинчурин театры директоры Фәнис Мөсәгыйтов белән әңгәмәсе.Фәнис Мөсәгыйтов – Татарстан театрларында иң озак эшләүче директорларның берсе: Тинчурин театрын 2002 елдан җитәкли.
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