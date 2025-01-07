У Зеленского нет иных вариантов, кроме как признать новые территории России Украинские власти готовятся к началу переговоров с Китом Келлоггом, специальным посланником избранного президента США Дональда Трампа.
Responsible Statecraft: Спецпосланник Трампа по Украине везёт в Киев худой мир — и уверен, что его предложение примут
Комментарии
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владимир рябченко
родина трызуба Львов, а не Киев... гнать бандерлогов в нору
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12 час.
А
Александр24
Украина, как государство, должна исчезнуть. Поэтому только её полный раздел между соседними государствами будет лучшим результатом. Ну а если нет, тогда вооружённые силы Украины должны быть распущены, всё тяжёлое вооружение, авиация, флот уничтожены с полным запретом их дальнейшего восстановления. Иначе эта фашистская нечисть через несколько лет опять попрёт на нас.
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11 час.
Андрей Павлов
"Путина этот план не устроит, от слов совсем!" Путина может и не устроит, но вот что скажет хозяин нашей капиталистической страны - бизнес? До сих пор то, что нужно было бизнесу в ущерб народу, осуществлялось. Но если мы не отсечем Хохляндию от моря, декларированные задачи СВО будут не выполнены, какие бы бумаги мы с Западом не подписали. Этот гнойник когда-нибудь опять прорвется. А если она будет в границах 1654 года, то пожалуйста
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7 час.
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