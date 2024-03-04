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    Если чё - я им на этот сэндвич ещё и навалить могу... И не только я... У нас большинство народа с удовольствием им на...Сэндвич "Навальный"

Андрей Мартьянов и Владимир Трухан: Первая кость домино

Андрей Мартьянов (США) - военно-политический аналитик и Владимир Трухан-военный эксперт, полковник в запасе, в прямом эфире ответят на вопросы зрителей и дадут оценку текущей ситуации в зоне конфликта====================Подарок на фронт   Желающим принять участие:    Карта СБЕР: 2202 2032 5969 3275  Яндекс деньги: 41001310993902                              Донаты ВК https://vk.

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