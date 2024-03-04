Андрей Мартьянов и Владимир Трухан: Первая кость домино

Андрей Мартьянов (США) - военно-политический аналитик и Владимир Трухан-военный эксперт, полковник в запасе, в прямом эфире ответят на вопросы зрителей и дадут оценку текущей ситуации в зоне конфликта====================Подарок на фронт Желающим принять участие: Карта СБЕР: 2202 2032 5969 3275 Яндекс деньги: 41001310993902 Донаты ВК https://vk.