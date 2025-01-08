«Бенфика» и «Спортинг» сыграют в финале Кубка лиги – разыграют трофей очно 20-й раз. Спортс’’ покажет матч

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Лиссабонцы победили благодаря дублю Анхеля Ди Марии и голу Альваро Фернандеса в 1-м тайме. «Бенфика» встретится со «Спортингом», победившим «Порту» за счет гола Виктора Дьокереша, в решающем матче за трофей.