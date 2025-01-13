♻️ В Крыму нашли способ переработки мазута, собранного с пляжей полуострова Первым этапом специалисты разбирают мешки и отделяют мусор, песок и нефтепродукты, рассказал директор предприятия Дмитрий Щербак.
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♻️ В Крыму нашли способ переработки мазута, собранного с пляжей полуострова Первым этапом специалисты разбирают мешки и отделяют мусор, песок и нефтепродукты, рассказал директор предприятия Дмитрий Щербак.