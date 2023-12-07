Боевики ВСУ обстреляли Горловку из РСЗО

Сотрудники представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК поделились сведениями о проведённой войсками нацистских формирований киевского режима артиллерийской атаке, целью которой оказался один из расположенных на республиканской территории населённых пунктов.
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