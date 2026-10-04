В Подмосковье из-за тепла активизировались гадюки: как избежать укуса

До наступления устойчивых холодов в Московской области сохраняется риск встречи с гадюкой — единственной ядовитой змеёй региона, которая в тёплую погоду продолжает выходить на прогретые солнцем опушки, луга и берега.
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