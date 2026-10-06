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Воронежские новости

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Пожилая женщина погибла в аварии под Воронежем при столкновении двух легковушек на перекрестке

Пожилая женщина погибла в аварии под Воронежем при столкновении двух легковушек на перекрестке

Вчера, 5 октября, около 16:40 в Нововоронеже по улице Воронежское шоссе произошло ДТП, в котором погибла пожилая пассажирка автомобиля.

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