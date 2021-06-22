Евро-2020. День двенадцатый.

Англия пока уступает Чехии Во вторник, 22 июня на Евро-2020 будут сыграны два матча в группе D. Так получилось, что игровые пары сформировали лидеры и аутсайдеры квартета.
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