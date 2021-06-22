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Евро-2020. День двенадцатый.

Евро-2020. День двенадцатый.

Англия пока уступает Чехии Во вторник, 22 июня на Евро-2020 будут сыграны два матча в группе D. Так получилось, что игровые пары сформировали лидеры и аутсайдеры квартета.

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Лена Мисько
Турнирное положение в группах E и F. Кто в итоге выйдет в плей-офф?
Лена Мисько
⚔️ Пора двигаться дальше. Новая развязка на чемпионате Европы. Сегодня – группа D. Хорватию и Шотландию покажем в прямом эфире. Чехию и Англию в полночь: matchpremier.ru
Лена Мисько
Чехия и Англия, возможно, определят лучшую сборную группы D. Англичане пока забили всего лишь один мяч на турнире и не оправдывают ожиданий многих. В то же время чехи играют уверенно и красиво забивают, точнее, делает это только Патрик Шик. *** 22 ИЮНЯ, 22:00, ЕВРО-2020, ЧЕХИЯ — АНГЛИЯ, 8.20 — 1.57
Ritchie Blackmore
Матч Чехия-Англия можно посмотреть в прямом эфире на Первом.
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ХОРВАТИЯ - ШОТЛАНДИЯ Арбитр Фернандо Андрес Рапаллини (Аргентина) Ассистенты Хуан Пабло Белатти, Диего Ямиль Бонфа (оба – Аргентина) Резервный Бартош Франковски (Польша) Видеоарбитр Алехандро Хосе Эрнандес-Эрнандес (Испания) Видеоассистент 1 Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания) Видеоассистент 2 Иньиго Приэто Лопес де Сераин (Испания) Видеоассистент 3 Хуан Мартинес Мунуэра (Испания) Инспектор УЕФА Дарко Чеферин (Словения)
Лена Мисько
А вот этот -есть... По 1 очку. Обязаны зарубиться! По идее....
Лена Мисько
а вот и хорваты забили
Лена Мисько
и ведь кто забил ))) 1:0! Влашич!
Лена Мисько
Юранович подал на Перишича, который сбросил на Влашича, тот принял и прошил Мактомини, а потом Ливаковича ударом в нижний ближний угол с 12 метров!
Лена Мисько
а матч смотрится)
Лена Мисько
Получил удар в голову Влашич при борьбе за верховой мяч с Мактомини. Врачи на поле.
Лена Мисько
Ловрен наказан желтой за грубый фол против Адамса. Деян пропустит 1/8 финала, если хорваты туда выйдут.
Лена Мисько
что-то мой любимый Модрич очень плохо вошел в игру... Уже второй раз теряет мяч на своей половине поля в простой ситуации.
Лена Мисько
вот она ... бойня и начинается *** 1:1! Макгрегор!
Лена Мисько
Такой расклад подходит для сборной Украины, потому что ничья гарантирует ей выход в 1/8 финала.
Лена Мисько
Не удивлюсь, если честно сыграют в рубилово-ничью и отсекут друг друга.... с 2 очками с третьего места не выйти!
Лена Мисько
хорваты вышли вперед
Лена Мисько
и кто? ))) 2:1! Модрич!
Лена Мисько
3:1! Перишич!
Лена Мисько
Хорваты явно сильней.... у шотландцев вратарь не выручил ни разу за весь чемп.. ещё и начудил... хоть бы второго попробовали
Лена Мисько
У Модрича и Перишича по гол+пас в этом матче. Легенды хорватского футбола.
Лена Мисько
Назначения судей Матч чемпионата Европы сегодня судят: ЧЕХИЯ - АНГЛИЯ Арбитр Артур Мануэл Рибейру Соареш Диаш (Португалия) Ассистенты Руи Барбоза Тавареш, Паулу Алешандре Сантош Соареш (оба – Португалия) Резервный Срджан Йованович (Сербия) Видеоарбитр Жоау Педру Силва Пинейру (Португалия) Видеоассистент 1 Паоло Валери (Италия) Видеоассистент 2 Филиппо Мели (Италия) Видеоассистент 3 Массимилиано Иррати (Италия) Инспектор УЕФА Давид Фернандес Борбалан (Испания)
Лена Мисько
похоже этот матч смотреть смысл гораздо меньший: по 4 очка у них.
Лена Мисько
а Англия открыла счет в матче
Лена Мисько
12′ Стерлинг Блистательная атака англичан! Командная игра! Сака протащил по правому флангу и отослал в штрафную. Кейн перевел на левой крыло. Грилиш пошел в обыгрыш, а затем идеально накинул во вратарскую от лицевой линии. Стерлинг забил головой с метра! 1:0 в пользу британцев!
Максим Комаров
Интересно, почему на англичанах так здорово сидят костюмы? Саутгейт - просто денди. А на Салатыче, как на корове седло. Такая она загадочная - Россия! Ладно, хоть брюки в носки перестали заправлять.
Лена Мисько
[Вечерний Дурново] *** Не знает наш клан и главой где прилечь; Но клан наш сберег и свой дух, и свой меч. Так смело же, смело! Макгрегор, ура! .Макгрегор, пора! Нет крова, нет пищи, нет имени нам... Огню же дома их, их трупы орлам! На битву, на битву! Макгрегор, ура! .Макгрегор, пора! //// Клан Макгрегор всегда считался самым буйным из всех шотландских кланов. Это весьма почетно, ведь прочие кланы отнюдь не были образцом мирного созидания и непринятия насилия. В какой-то момент Макгрегоры так всех достали, что с ними стали бороться короли. Например, Роберт Брюс, при котором Шотландия обрела независимость, отдал примерно половину земель Макгрегоров клану Кэмпбелл. А Яков VI, - будущий Яков I Английский, тот, который спал с герцогом Бэкингемом и называл его «милым дитя и дорогой женой» - и вовсе изгнал Макгрегоров из Шотландии, запретив им даже имя их носить. Но Макгрегоры остались и занялись тем, что у них лучше всего получалось – разбоем, поборами, грабежами, поджогами и насилием. Каллум ап Уильям из «Сетика», дебошир и пьяница, которому честь не позволяет сесть за руль трезвым, несомненно, достоин гордого имени Макгегоров. И он – первый за четверть века шотландец, забивший гол на чемпионате Европы. Предыдущим был Алли Маккойст. После завершения карьеры он какое-то время комментировал футбол в играх FIFA.
Лена Мисько
Подпишитесь на Дурново... Образованный человек о футболе говорит, по себе знаю - вам это нравится.))
Лена Мисько
Англия победила Чехию, Хорватия обыграла Шотландию *** В 3-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Англии на «Уэмбли» победила Чехию (1:0), Хорватия в Глазго одержала победу над Шотландией (3:1). Англичане, набрав 7 очков, выиграли группу и вышли в 1/8 финала, где встретятся с Германией, Португалией, Францией или Венгрией. Хорватия поднялась на второе место, чехи опустились на третье, однако все равно пробились в плей-офф, так как не опустятся ниже четвертого места в рейтинге команд, занявших третье место в своих группах. Шотландия с одним очком финишировала на последнем месте и завершила выступление на турнире.
Лена Мисько
Англия выходит на 2 место гр.F. Кто это будет, однозначно пока не сказать, я предполагаю, что немцы. Там и падут смертью храбрых
Лена Мисько
чехи третьи и сыграют... против 2 места гр.Е В гр.Е черт ногу сломит, все может разом поменяться завтра. Поляки могут занять 2 место, если выиграют шведов (но вряд ли).
Лена Мисько
Вот и в группе D определились сразу три участника плей-офф. Англия обыграла сборную Чехии и ожидаемо вышла в 1/8 с первого места. Второе место заняли хорваты, победившие Шотландию со счётом 3-1. Ну а сборная Чехии с четырьмя очками остаётся на третьем месте, однако тоже продолжит своё выступление на Евро.
Лена Мисько
завтра интересные группы... Ни фига неясно, кто какое место займет... Франки должны портков побить, но не факт. Немцы должны победить, но могут сами чего-то придумать ... в группе Е как в доме Облонских, все не так и все не то
Лена Мисько
Но это будет интересно Вообще хочу обратно формат из 16 команд на Евро, где что ни матч, то заруба

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