Интернет открывает перед современным человеком возможности для удовлетворения самых разных желаний. Мы можем не выходя из дома купить стиральную машину, заказать пиццу или… посмотреть «горячее видео» на любой вкус.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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