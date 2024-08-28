После освобождения Мариновки и Мемрика российские войска вышли на восточную окраину Селидово Российская армия продолжает продвижение на Покровском направлении.
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После освобождения Мариновки и Мемрика российские войска вышли на восточную окраину Селидово Российская армия продолжает продвижение на Покровском направлении.
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