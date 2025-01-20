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Политика как она есть

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На Украине оценили шансы на отказ России от территорий

На Украине оценили шансы на отказ России от территорий

Россия не пойдет на территориальные уступки Украине на возможных переговорах. Такую точку зрения высказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Роман Костенко, его слова приводит РИА Новости.

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