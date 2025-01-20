На Украине оценили шансы на отказ России от территорий

Россия не пойдет на территориальные уступки Украине на возможных переговорах. Такую точку зрения высказал полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Роман Костенко, его слова приводит РИА Новости.
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