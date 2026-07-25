В Минэнерго РФ отметили нормализацию топливной обстановки в Татарстане

Ситуация с обеспечением топливом в Татарстане нормализуется, сообщили в Министерстве энергетики РФ. Руководитель ведомства Сергей Цивилев, как передает ТАСС, заявил, что Татарстан демонстрирует «положительную динамику» по данному вопросу.
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