В Минэнерго РФ отметили нормализацию топливной обстановки в Татарстане

Ситуация с обеспечением топливом в Татарстане нормализуется, сообщили в Министерстве энергетики РФ. Руководитель ведомства Сергей Цивилев, как передает ТАСС, заявил, что Татарстан демонстрирует «положительную динамику» по данному вопросу.