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Парламентская газета

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У полковника МЧС конфисковали 55 объектов недвижимости и 32 автомобиля

У полковника МЧС конфисковали 55 объектов недвижимости и 32 автомобиля

Краснодарский краевой суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о конфискации имущества и денежных средств бывшего замначальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Что может криминалист? Расследовать совершенное преступление! Что может МЧС? Наложить штраф или приостановить работу предприятия! И поэтому ему несут!
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