У полковника МЧС конфисковали 55 объектов недвижимости и 32 автомобиля

Краснодарский краевой суд удовлетворил иск Генеральной прокуратуры России о конфискации имущества и денежных средств бывшего замначальника главного управления МЧС России по Краснодарскому краю Сергея Симоненко.
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