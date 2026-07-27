В России открылось рекордное за восемь лет количество иностранных компаний

Иностранный бизнес все активнее расширяет свое присутствие на российском рынке. В период с января по май 2026 года были зарегистрированы 3,1 тысячи юридических лиц с зарубежной формой собственности — это рекорд последних восьми лет.
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