Гладков: ВСУ начали забрасывать в Белгородскую область противопехотные мины

Украинские националисты начали применять новые варианты для убийства мирного населения России. Так, по словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в приграничных зонах были обнаружены противопехотные мины.
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