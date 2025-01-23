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Стало известно, на какой пост назначат Ирину Гехт

Стало известно, на какой пост назначат Ирину Гехт

Бывший вице-губернатор Челябинской области покинула пост председателя правительства Запорожья.Бывший вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, после непродолжительного периода работы в качестве председателя правительства Запорожской области, начинает новый этап своей карьеры.

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