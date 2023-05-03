Военное обозрение

3 402 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил
    И она невеликого ума оказывается ...а муженёк больше похож на дебила на реабилитации.Американский обоз...
  • Анатолий Рябенко
    Жена это шея, которая крутит голову и не только президенту а всем.Американский обоз...
  • Леонид Ла Рошель
    Япы высказывают свое недовольство действиями РФ вна усраине... Половина протестующих япов не может показать усраину н...В Токио на улицы ...

Бойцы «Вагнера» совместно с регулярными частями ВС РФ атаковали позиции противника в селе Предтечино от Артемовска в направлении Константиновки

Бойцы «Вагнера» совместно с регулярными частями ВС РФ атаковали позиции противника в селе Предтечино от Артемовска в направлении Константиновки

Пока киевские власти, несмотря на давление Вашингтона, все еще пребывают в нерешительности (может, и нарочитой) насчет сроков и направлений контрнаступления, российская армия удерживает штурмовую и огневую инициативу практически по всему фронту.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх