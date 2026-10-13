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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Недостроенный подъезд бийской многоэтажки за 27 млн рублей выкупила барнаульская фирма

Недостроенный подъезд бийской многоэтажки за 27 млн рублей выкупила барнаульская фирма

Администрация города пыталась продать долгострой три года, но помогло лишь снижение цены Часть бийской многоэтажки, которую не могут достроить десять лет, приобрела компания, зарегистрированная в Барнауле.

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