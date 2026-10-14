В городе Балаково (Саратовская область) после украинской беспилотной атаки все инфраструктурные объекты работают в штатном режиме, сообщил губернатор Роман Бусаргин.
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