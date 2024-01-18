В России хотят ужесточить наказание за коммунальные аварии для ускорения модернизации

Нужен порядок в содержании инфраструктуры, которого пока что практически нет Минстрой РФ предлагает обсудить уголовную ответственность за коммунальные аварии, чтобы решить одну из самых главных стратегических задач – модернизацию коммунальной инфраструктуры, пишет "Парламентская газета".