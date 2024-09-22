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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о «Локомотиве»: «У нас нет доминирующих игроков в большинстве, другие козыри. В НХЛ чемпион должен хорошо играть 5 на 5, остальное прилагается»

– То, что Егор Сурин будет играть в большинстве – это решение родилось на днях? – Вчера-позавчера. Молодой парень в большинстве – это определенный риск, но когда ты готов рисковать с этим человеком, то почему нет.

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