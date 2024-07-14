Косплеерши Peach Milky и Marty Cipher стали официальными лицами Lollipop Chainsaw RePOP На этот ра...

Косплеерши Peach Milky и Marty Cipher стали официальными лицами Lollipop Chainsaw RePOPНа этот раз авторы ремастера Lollipop Chainsaw RePOP решили не удивлять нас новыми геймплейными кадрами, а показать девушек, которые были выбраны в качестве официальных представителей игры.