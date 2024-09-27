Более 65 тыс. детских товаров отправили в Курскую область при поддержке Москвы

Как московская сеть детских магазинов помогает жителям Курской области Крупнейшая сеть детских магазинов при поддержке Правительства Москвы отправила более 65 тысяч товаров жителям Курской области в качестве гуманитарной помощи.
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