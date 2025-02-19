Британский блогер Тристан Тейт на связи

Британский кикбоксер, блогер Тристан Тейт:"Давайте назовем все как есть. Литва, Латвия и Эстония - это просто русские деревни, которые имели свой собственный диалект (но почти все говорили по-русски) и теперь притворяются совершенно уникальными странами.