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Проект «Островок безопасности» помог 7 тысячам пожилых людей вернуться домой

Проект «Островок безопасности» помог 7 тысячам пожилых людей вернуться домой

За восемь лет работы проекта «Островок безопасности», созданного торговой сетью «Пятерочка» (входит в Х5), поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и Центром поиска пропавших людей, помощь понадобилась примерно 7 тыс.

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