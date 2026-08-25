Проект «Островок безопасности» помог 7 тысячам пожилых людей вернуться домой

За восемь лет работы проекта «Островок безопасности», созданного торговой сетью «Пятерочка» (входит в Х5), поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» и Центром поиска пропавших людей, помощь понадобилась примерно 7 тыс.
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