Западу пора принять новый баланс сил: Лавров озвучил тему переговоров с Вашингтоном в Эр-Рияде

Россия и США обсудили на переговорах в Саудовской Аравии, что Западу пора принять новый баланс сил в мире и выстраивать отношения на основе уважения, приводит сайт МИД выступление его главы Сергея Лаврова на встрече министров иностранных дел G20.
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