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Готовившие теракт против бойца СВО рассказали на видео о вербовке спецслужбой Украины

Готовившие теракт против бойца СВО рассказали на видео о вербовке спецслужбой Украины

ФСБ показала оперативное видео с тремя агентами украинской спецслужбы, которые готовили теракт против военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России, участвующего в специальной военной операции (СВО).

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