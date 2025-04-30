Готовившие теракт против бойца СВО рассказали на видео о вербовке спецслужбой Украины

ФСБ показала оперативное видео с тремя агентами украинской спецслужбы, которые готовили теракт против военнослужащего добровольческого батальона Минобороны России, участвующего в специальной военной операции (СВО).
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