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Служба безопасности Украины предъявила обвинение главе ЦБ России

Служба безопасности Украины предъявила обвинение главе ЦБ России

Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение главе Банка России Эльвире Набиуллиной. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба ведомства.

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