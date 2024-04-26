Россиян предупредили о «ржавом» дожде

Главный специалист метеорологического центра «Фобос» Евгений Тишковец предупреждает, что пыль из Африки будет видна в Поволжье в пятницу, 26-го апреля, и дойдет до Южного и Среднего Урала к субботе, 27-го апреля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии