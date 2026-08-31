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Газета.ру

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Пять человек пострадали при ударе ВСУ по хлебному магазину в Курской области

Пять человек пострадали при ударе ВСУ по хлебному магазину в Курской области

Шесть человек пострадали в результате ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Курской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в Telegram-канале.

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