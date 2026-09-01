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X Международный кинофестиваль «Евразийский мост» впервые пройдёт в столице

X Международный кинофестиваль «Евразийский мост» впервые пройдёт в столице

X Международный кинофестиваль «Евразийский мост» в 2026 году впервые будет проведён в столице с 5 по 9 октября.

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